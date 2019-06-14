Минобрнауки выдаст 11 млрд рублей на создание центров геномных исследований мирового уровня

В пятницу, 14 июня, Министерство науки и высшего образования РФ приступило к реализации программы создания в России центров геномных исследований мирового уровня. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе ведомства. Собеседники “Ъ” уточняют, что создание не менее трех центров геномных исследований мирового уровня предусмотрено Федеральной научно-технической программой развития генетических технологий на 2019–2027 годы и национальным проектом «Наука». На первом этапе Совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий проведет отбор научных и образовательных организаций, которые получат в общей сложности 11,1 млрд руб.

«В России растет количество молодых специалистов. За последние десять лет численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась с 117,1 тыс. до 157,8 тыс. человек. Наши ведущие университеты осуществляют подготовку студентов по самым современным направлениям, в том числе — в области геномных технологий. Создание центров геномных исследований — это и про механизмы поддержки молодых ученых, сильных коллективов в этой области, и про формирование передовой инфраструктуры для их успешной работы и подготовку высококвалифицированных кадров,— прокомментировал старт программы министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.— Мы провели обсуждение критериев работы будущих центров с коллегами из Российской академии наук, определили важные детали, и Совет утвердил критерии отбора. Среди основных направлений, по которым будут проводиться геномные исследования,— медицина, сельское хозяйство, промышленность, биобезопасность и обеспечение технологической независимости».

Александр Черных