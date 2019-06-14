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В Городском парке Краснодара начался снос кафе узбекской кухни

В одном из главных парков Краснодара Городской сад начался снос кафе узбекской кухни «Шелковый путь». Демонтажу подлежат два строения совокупной площадью более 350 кв. м. Решение о сносе было вынесено судом в 2017 году, с тех пор заведение не функционирует, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«За достаточно большой период времени собственник никак не отреагировал на решение суда, поэтому демонтажные работы проводит муниципалитет. Снести здания и зачистить площадку планируется в течение недели», - прокомментировал ситуацию начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Снос кафе «Шелковый путь» является продолжением деятельности краснодарских властей по ликвидации незаконных построек в городе. Ранее «Ъ-Кубань» писал о сносе незаконных торговых помещений в парке Чистяковская роща.

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