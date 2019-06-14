В Челябинской области осужден директор МУПа за неуплату налогов на сумму более 51 млн рублей

Озерский городской суд вынес приговор директору муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта», обвиняемому в сокрытии средств от уплаты налогов и сборов. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствием и судом установлено, в 2018 году директор МУПа, достоверно зная о взыскании недоимки по налогам в размере 51,8 млн руб., сокрыл от налоговых органов более 80 млн руб. средств предприятия, на которые должно было быть наложено взыскание.

Для возмещения ущерба арестовано имущество предприятия стоимостью 26, 5 млн руб. Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые оказывали оперативное сопровождение при расследовании.