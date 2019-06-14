Саратовского полицейского заподозрили в подбрасывании наркотиков прохожему

В отношении бывшего начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием служебного положения, в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, ранее в отношении полицейского и двоих его коллег (замначальника и оперуполномоченного этого же отдела) уже возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, совершенного с применением насилия и специальных средств.

Следствие считает, что 31 октября прошлого года начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный остановили двоих молодых людей на одной из улиц Энгельса. В ходе досмотра полицейские не обнаружили ничего запрещенного, но в мобильном телефоне одного из молодых людей сотрудники полиции обнаружили адрес «тайниковой закладки» с наркотиком. Когда владелец телефона попросил вернуть его вещь, его повалили на землю, избили и доставили в отдел полиции. Второму мужчине удалось убежать.

Уже в отделе полиции, как считает следствие, задержанному подбросили синтетические наркотики.

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сергей Петунин