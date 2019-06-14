Лидером среди застройщиков Ямала стала компания из Чечни

В июне в топ-5 компаний-застройщиков Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли компании из Чечни, Тюмени и Екатеринбурга. Лидером региона по объему строительства стала компания ООО «Гор-строй» из Чеченской республики. По данным Единого реестра застройщиков, по сравнению с прошлым месяцем объем строительства компании увеличился до более 38 тыс. кв. м, что позволило компании подняться на 11 позиций в рейтинге.

Второе место заняла тюменская компания «Баугрупп» с объемом строительства 30,9 тыc. кв. м, а третье — СФ «Промтехмаш» из Екатеринбурга (объем 29,1 тыс. кв.м). Обе компании спустились в рейтинге на одну позицию.

На официальном сайте ООО «Гор-строй» указано, что компания зарегистрирована в 2007 году в Грозном. В 2015 году «Гор-строй» выполнил генподряд по строительству производственно-технического комплекса в Салехарде, а сейчас занимается возведением детского сада в Тарко-Сале (ЯНАО).

Екатерина Аверина