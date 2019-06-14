Коммунальные службы в Миассе две недели не вывозят отходы из мусоропроводов

Активисты общественного движения «Гражданский патруль» обратились в прокуратуру Миасса из-за проблем с вывозом мусора. На территории города управляющие компании отказались убирать отходы из мусорокамер, а регоператор по обращению с отходами подчеркивает, что уборка домового имущества не входит в его полномочия.

Глава миасского отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова сообщает, что в городе переполнены все уличные и придомовые мусорокамеры. Отходы из мусоропроводов не вывозятся в течение двух недель. Жители жалуются на неприятный запах и отмечают появление крыс. Регоператор по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), по словам госпожи Сизовой, отказывается убирать мусор из-за того, что услуга не включена в тариф.

«Чтобы решить эту проблему, жители должны доплатить, стоимость будет рассчитываться исходя из жилой площади семьи. Эти деньги миассцы должны доплачивать ООО «ЭкоТранс» в рамках дополнительного договора», - комментирует ситуацию Анна Сизова. Общественники просят городскую прокуратуру разобраться с навязыванием дополнительных расходов жителям.

В пресс-службе ЦКС сообщили, что «ситуация, угрожающая санитарно-эпидемиологической обстановке», наблюдается в 245 многоквартирных домах Миасса. В накоплении отходов в мусорокамерах регоператор винит управляющие компании, которые не выгружают содержимое для транспортирования на полигон. «Управляющие компании оправдывают бездействие утверждением, что мусорокамеры являются местом сбора отходов, а, следовательно, находятся в ведении регионального оператора. Между тем мусорокамеры расположены внутри жилых зданий, являются собственностью ТСЖ и зоной ответственности управляющих компаний», - отмечают в ЦКС. Директор регоператора Алексей Бубнов обратился в областную прокуратуру с просьбой принять меры реагирования в отношении недобросовестных управляющих компаний.