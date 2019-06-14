Суд отказал в исключении новой сцены Оперного театра из схемы территориального планирования

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении иска пермского общественника Дениса Галицкого к правительству Пермского края об исключении из схемы территориального планирования 11 инфраструктурных объектов. Как рассказали “Ъ-Прикамье” в пресс-службе регионального министерства строительства, среди таких объектов — новая сцена Пермского театра оперы и балета, новое здание художественной галереи и транспортно-пересадочный узел «Пермь II».

По информации ведомства, в качестве обоснования своих требований господин Галицкий указал, что при принятии проекта постановления не были проведены общественные обсуждения. «Согласно градостроительному кодексу РФ, проведение публичных слушаний для внесения изменений в схему территориального планирования не требуется. В качестве альтернативы предусматривается публикация и обсуждение схемы на специализированном сайте, где была размещена соответствующая информация»,— пояснили в региональном минстрое.

Денис Галицкий отказался комментировать решение суда до публикации мотивировочной части решения.