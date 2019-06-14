Родственники арестованного аспиранта МГУ сообщили об угрозах со стороны нижнекамских полицейских

Родственники арестованного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова сообщили об угрозах от полицейских Нижнекамского УВД, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину и активистов «Инициативной группы МГУ». Напомним, господина Мифтахова подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ) — следствия считает, что он разбил окно офиса «Единой России» в Москве в январе 2018 года.

Как рассказывают родственники, на прошлой неделе домой к семье подозреваемого в Нижнекамске пришли полицейские и потребовали, чтобы его несовершеннолетняя сестра и отчим явились в полицию. 10 июня родственники пришли в нижнекамское УВД, где правоохранители расспрашивали о друзьях господина Мифтахова. Затем сотрудники полиции показали видео с камер наблюдения, на котором сестра подозреваемого расклеивает стикеры в поддержку своего брата. По словам родных, полицейские потребовали, чтобы девушка перестала оказывать брату поддержку, в противном случае «обещали создать ей проблемы с учебой, задерживать ее, а также поставить на учет». Затем один из принимавших участие в беседе полицейских позвонил матери Мифтахова и потребовал «прекратить общаться с общественниками» и «взяться за дочь», пишет “Медиазона”.

Азат Мифтахов находится в СИЗО в Москве уже несколько месяцев. Вину подозреваемый не признает. После задержания правозащитники зафиксировали у него травмы и следы от шуруповерта, а сам господин Мифтахов заявляет об угрозах со стороны правоохранителей.

“Ъ-Казань”