На Дону выделили 41 млн рублей на помощь малоимущим

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить более 41 млн руб. на адресную помощь малоимущим жителям региона в июне этого года, сообщает пресс-служба областного правителства.

С начала года в Ростовской области на выплаты малоимущим направили более 216 млн руб. Материальную помощь получило около 22 тыс. семей региона.

Получать адресную социальную помощь могут малоимущие семьи или одиноко проживающие жители региона. Среднедушевой доход в таких семьях должен быть ниже прожиточного минимума, величина которого по региону составляет 10,3 тыс. руб.

Дарья Голякова