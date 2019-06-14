На одном из рынков Краснодара было изъято около 300 кг европейского сыра

Представители Краснодарской таможни совместно с сотрудниками краснодарского ОМОН Росгвардии и краевого Управления Россельхознадзора выявили на территории одного из городских рынков крупную партию санкционной продукции, пишет пресс-служба Южного таможенного управления. А именно, в ходе осмотра торговых точек рынка было обнаружено около 300 кг различных сыров, произведенных на территории стран Европейского союза. Среди них: «DORBLU», «Frico Chevrette», «Brie», «Camembert» из Германии, Польши и Латвии. Вся санкционная продукция была изъята должностными лицами для последующего уничтожения.

С начала этого года сотрудниками Краснодарской таможни совместно с представителями Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Краснодарской транспортной прокуратуры было изъято и уничтожено более 1 т санкционных товаров.

Марат Бабаев