Кредиторам Радиотехбанка первой очереди выплатят 410 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АВС) будет производить выплаты кредиторам первой очереди Радиотехбанка (Нижний Новгород, лишен лицензии) с 24 июня по 24 сентября. Как сообщает пресс-служба АВС, всего будет выплачено 410 млн руб., что составит 17,04% от объема установленных первоочередных требований.

Всего с требованиями к банку на сумму 3,3 млрд руб. выступили 1,25 тыс. заявителей. В реестр требований кредиторов первой очереди включили 2,4 млрд руб. (377 заявителей), третьей очереди – 539 млн руб. (850 кредиторов). Было отказано в установлении 58,9 млн руб. требований, еще 341,4 млн руб. находятся на рассмотрении конкурсного управляющего. Инвентаризация имущества Радиотехбанка не завершена.

Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию Радиотехбанка в конце января 2019 года. В конце марта арбитражный суд Нижегородской области признал банк банкротом и на год открыл конкурсное производство. Временная администрация установила, что сумма требований кредиторов превышала активы банка более чем на миллиард руб., а перед отзывом лицензии проводились сомнительные сделки по выдаче кредитов и отчуждению векселей.

Подробнее о банкротстве банка – в материале “Ъ-Приволжье” «Радиотехническое банкротство».

Анастасия Еремина