Умер бывший ректор ЧелГУ Валентин Батухтин

Сегодня на 86-м году жизни скончался бывший ректор Челябинского государственного университета Валентин Батухтин, сообщает пресс-служба вуза. Господин Батухтин руководил ЧелГУ на протяжении 17 лет – с 1987 по 2004 год. Как отмечают в университете, за эти годы вуз расширился, усилился докторский корпус, расширился круг научных исследований и школ, были налажены связи с региональным руководством и предприятиями Южного Урала, российскими и иностранными вузами. «Благодаря личным усилиям ректора ЧелГУ не просто выстоял в непростое перестроечное время, но и получил международное признание»,- говорится в сообщении университета.

Валентин Батухтин родился в 1933 году в Свердловской области, в 1957-м окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. Работал в конструкторском бюро, затем в институте математики и механики уральского отделения Академии наук СССР, где прошел путь до исполняющего обязанности директора. Затем возглавил ЧелГУ.

Информацию о прощании с экс-ректором в ЧелГУ обещали опубликовать позднее.