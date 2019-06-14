Кубанского предпринимателя обвинили в неуплате налогов на сумму 98 млн рублей

Директор ООО «Александровское» признан виновным в совершении преступления по статье 199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Приговор вынесен Октябрьским районным судом г. Новороссийска, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что ООО «Александровское» занималось оптовой торговлей и переработкой зерновых культур в таможенном режиме экспорта и на территории России. При этом в налоговые декларации, поданные директором этого предприятия в период 2010-2011 годов, были умышленно включены необоснованные выплаты по НДС, что позволило фирме уклониться от уплаты налогов. Учитывая, что на данный момент деятельность ООО «Александровское» прекращена (в связи с банкротством), возмещение причиненного вреда государству возлагается на физическое лицо, являвшееся законным представителем и возглавлявшее вышеупомянутую фирму.

Таким образом, прокуратура г. Новороссийска обратилась с соответствующим иском в суд. В свою очередь Кропоткинский городской суд удовлетворил иск в полном объеме и взыскал с бывшего директора фирмы ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 98 млн рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Марат Бабаев