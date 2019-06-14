Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением

Верховный суд Бразилии в четверг, 13 июня, проголосовал за то, чтобы приравнять преступления на почве гомофобии и трансфобии к другим преступлениям на почве ненависти, например связанным с расизмом, сообщает Reuters. Восемь судей из 11 высказались за то, чтобы активные проявления гомофобии считались преступлением.

Верховный суд принял такое решение после того, как стало понятно, что бразильский Конгресс не станет принимать соответствующее законодательство. Суд счел, что тем самым Конгресс не выполнил свою конституционную обязанность: бразильское законодательство предполагает возможность Верховного суда принимать такие меры, если законодатели бездействуют. Как заявила судья Кармен Лусия, суд не может отказать в защите «тем, кому часто отказывают в праве на жизнь, и — намного чаще — в праве на свободу и достоинство в отсутствие законодательства» даже через 30 лет против принятия действующей конституции Бразилии.

Суд начал рассматривать этот вопрос еще в конце мая, уже тогда было понятно, что большинство судей выскажутся за такое решение. Это вызвало резкую критику со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, известного своими ультраправыми взглядами: он как-то заявил, что если бы его ребенок оказался геем, то это было бы равноценно тому, что он умер. Господин Болсонару заявил, что судьи пытаются принимать законы, не являясь законодателями, и что пришло время ввести в состав суда евангелического христианина.

Яна Рождественская