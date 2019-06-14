Суд отказался ввести наблюдение для Усть-Донецкого порта

Арбитражный суд Ростовской области отказался вводить наблюдение на АО «Усть-Донецкий порт» и прекратил производство по делу о банкротстве, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск о банкротстве порта в апреле этого года на сумму более 8 млн руб. подала Федеральная налоговая служба. После рассмотрения заявления арбитраж отклонил просьбу ФНС о признании порта несостоятельным.

Усть-Донецкий порт – это крупнейший речной порт на юге России. Расположен в 146 км от Ростова. Порт обслуживает каботажные суда и суда типа «река – море» грузоподъемностью до 5 тыс. т.

По данным сайта kartoteka.ru, АО «Усть-Донецкий порт» было учреждено в 1993 году с основным видом деятельности «деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта». Генеральным директором компании является Дмитрий Глазунов. Выручка порта за 2017 год составила 67,6 млн руб. при нулевой прибыли.

Дарья Голякова