В Тюменской области ожидаются заморозки

С 14 по 16 июня в Тюменской области ожидается похолодание до -2 градусов, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В связи с этим повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищенных слоев населения. Возможно увеличение количества аварий в связи с образованием льда на дорогах. Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности»,— предупредили спасатели.