КМПО направит на выплату дивидендов за 2018 год 487 млн рублей

Акционеры АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за 2018 год 487,1 млн руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Также на развитие производства на КМПО направят 475 млн руб. из прибыли, полученной по итогам прошлого года. Членам совета директоров выплатят вознаграждение на общую сумму 11,8 млн руб., а 240 тыс. руб. получат члены ревизионной комиссии.

Выручка КМПО с 9,3 млрд руб. за 2017 год увеличилась на 26%, до 11,8 млрд руб. за 2018 год. Чистая прибыль составила 968,8 млн руб., что на 90% больше результата предыдущего года.

К началу апреля текущего года кипрский офшор Sinek Investment & Development Limited, принадлежащий государственному «Связьинвестнефтехиму», владел более 49,24% акций КМПО, московскому АО «Инвест-групп» — почти 48,54%.

“Ъ-Казань”