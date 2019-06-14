В Самаре в 2019 году благоустроят 50 дворов

Фото: Администрация Самары

Обновление 50 дворов планируется провести в текущем году во всех районах Самары. Об этом сообщает городская администрация.

Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в Самаре проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, в Красноглинском районе приводятся в порядок 11 дворов, на шести из которых уже стартовали работы.

Например, во дворе дома №11 по ул. Академика Кузнецова в начале июня началась подготовка к установке детской и спортивной площадок с травмобезопасным покрытием.

Кроме того, во дворе по этому адресу установят новые скамейки, урны и оборудуют освещение. Ремонт дворов в Самаре закончится до 1 сентября текущего года.

Георгий Портнов