Выработка электроэнергии в Удмуртии за первые пять месяцев 2019 года увеличилась на 4,2%

Электростанции Удмуртии выработали 1,74 млрд кВт.ч электроэнергии за первые пять месяцев 2019 года. Это на 4,2% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. Потребление электроэнергии составило 4,16 млрд кВт.ч, что меньше показателя января-мая 2018 года на 1,5%.

В мае электростанции республики выработали 214,2 млн кВт. ч. Это на 35,8% больше значения мая 2018 года. Рост показателя связан с увеличением выработки на ТЭЦ-1 Ижевска на 174,8%. В мае прошлого года блок обозначенной электростанции N1 находился на капремонте.