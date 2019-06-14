Посты экологического контроля будут установлены в Оренбуржье к концу августа

Установка трех постов круглосуточного экологического мониторинга планируется в Ташлинском районе Оренбургской области летом текущего года. Об этом сообщает региональное правительство по итогам выездного совещания врио губернатора Дениса Паслера.

«Представители компании “Сладковско-Заречное”, разрабатывающей месторождения неподалеку от сел Луговое и Болдырево, заверили главу региона, что к 15 июля готовы установить первый пост, а к концу августа – два оставшихся»,– говорится в сообщении.

Ранее жители сел Болдырево, Луговое, и районного центра Ташла 18 раз пожаловались властям на низкое качество атмосферного воздуха в районе. После этого Данис Паслер дал ряд поручений решить проблему минприроды Оренбуржья, а также главам проблемных территорий, на которых работают компании нефтегазовой отрасли, снизить вредное воздействие нефтяных промыслов на окружающую среду.

Георгий Портнов