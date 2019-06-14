Краснодарский край готовится принять в этом году 17 млн туристов

Уровень подготовки Кубани к курортному сезону обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба краевой администрации. Председатель комиссии, первый заместитель главы края, Андрей Алексеенко поставил вопрос о важности сохранения высокого уровня условий для отдыха на кубанских курортах.

«В этом году мы ожидаем свыше 17 млн гостей из разных концов мира. На сегодня край готов к такому количеству людей. Год за годом мы повышаем планку требований в вопросах комфорта и безопасности отдыха на Кубани», - сказал Андрей Алексеенко, добавив при этом, что стандарты краевого туризма должны соответствовать общемировым.

Об обеспечении безопасного отдыха на Кубани высказался исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС России Иван Лунев. Представитель ведомства заявил, что курортные города края завершают работу по оборудованию пляжей в соответствии с нормами безопасности. Также ведутся работы по очистке зон отдыха, находящихся на берегу пресных водоемов.

Марат Бабаев