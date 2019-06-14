МЧС предупредило о ливне и граде в Москве до утра субботы

Ливневый дождь с грозой и местами град ожидается в Москве. Непогода сохранится до 10:00 субботы, 15 июня, говорится в сообщении МЧС России. Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями.

ЦОДД призывает водителей быть осторожнее при выезде за город. «Сложный (в дорожном смысле) день: до завтрашнего утра МЧС предупреждает о сильном дожде, граде и ветре. А еще пятница с всем вытекающим дачным трафиком. Будьте осторожны на дороге и с выбором времени выезда за город — его стоит отложить на попозже сегодня или пораньше завтра»,— говорится в сообщении ЦОДД.

Власти Москвы из-за ухудшения погоды рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды.