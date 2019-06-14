«Для создания команды мечты Зинедину Зидану выделили огромные деньги»

Больше €300 млн заплатил мадридский «Реал» за новых футболистов. Так много за одно трансферное окно футбольный клуб не тратил никогда. Последним приобретением стала покупка защитника «Лиона» Ферлана Менди за €48 млн. Сколько еще «Реал» может потратить на новых игроков и окупятся ли эти траты? Об этом — спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

«Реал» уверенно идет на рекорд. Пока после покупки Эдена Азара и компании потраченная сумма составляет €303 млн, но главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет заполучить в свои ряды Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Кристиана Эриксена из «Тоттенхема». Сумма трансфера за каждого из них вряд ли будет ниже €100 млн. «Реал» со своими доходами вынужден платить за игроков выше рыночной стоимости, рассказал «Ъ FM» футбольный тренер клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев, который не один год работал в Испании: «Когда речь идет о “Реал Мадриде”, то, естественно, цена каждого футболиста немного больше, и поэтому тратятся такие баснословные деньги. Что касается самих игроков, вы же знаете, “Реал” не будет разбазариваться, чтобы брать просто увеличивать их количество. Они берут конкретных игроков, которые интересны главному тренеру и, конечно, всей структуре клуба. Поэтому здесь немножко и цена завышенная идет — качество игроков играет огромную роль».

Для создания команды мечты главному тренеру Реала Зинедину Зидану выделили огромные деньги. По слухам, полмиллиарда евро. Пока рекорд по тратам за одну трансферную кампанию принадлежит ПСЖ — €398 млн. Но французский клуб заплатил запредельные деньги за двух игроков — Неймара и Килиана Мбапе, после чего у команды были проблемы с UEFA, так как финансовый фейр-плей был нарушен. У «Реала» другая история. Доходы мадридского клуба за прошлый сезон составили €750 млн, так что он может себе позволить подобные траты. Более того, все вложения в звездных игроков «Реал» отобьет относительно быстро, рассказал «Ъ FM» футбольный менеджер Юрий Белоус: «Они рассматривают футбол не как спорт, а как индустрию развлечений. В этом плане, конечно, это стоит этих денег. Я помню, когда взяли и заплатили за того же Криштиану Роналду, они за короткий период времени на одной продаже футболок по всему миру, по сути, отбили его участие в своем клубе.

Я уж не говорю о том, что на сегодняшний день клубы получают огромные деньги за победу в Лиге чемпионов, поэтому ни о чем другом, кроме победы в национальном чемпионате, “Реалу” нет смысла думать».

К тому же «Реал» не только покупает игроков, но и продает. 12 футболистов «Мадрида» во главе с Гаретом Бэйлом могут покинуть клуб в ближайшее время, а это примерно €300 млн. Так что на первый взгляд проблем нет, разве что от обновленной команды будут ждать 100-процентного результата. Но это не будет давить на мадридских футболистов, уверен Дмитрий Черышев: «Это команда-звезда. Здесь второго места нет — только первое. И поэтому если ты пришел в такой клуб, как “Реал Мадрид”, значит, ты испытал на себе определенное давление, значит, ты должен приходить в более раскрепощенном и уверенном состоянии».

Кстати, не смотря на покупку такого количества звезд, которым придется платить серьезную зарплату, руководство «Реала» будет обновлять домашний стадион «Сантьяго Бернабеу». Правда, собственных средств на это у клуба не хватило — он взял в кредит €575 млн. Но его условия весьма выгодны: начинать платежи нужно будет только с 2023 года, и за 30 лет «Реал» переплатит €310 млн, что при растущих доходах клуба почти незаметно и никак не помешает руководству покупать новых звезд, даже по завышенным ценам.

До этого момента самая дорога трансферная кампания «Реала» была зафиксирована в сезоне 2009 года. Тогда после покупки Криштиану Роналду клуб в общей сложности потратил €258,5 млн.