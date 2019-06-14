«Ice tea в первозданном виде почти не встречается в московских ресторанах» Дарья Цивина — о прохладительных напитках на основе кофе и чая

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает о необычных сочетаниях и коктейлях, которые можно найти и попробовать в столичных заведениях.

И завершают наш небольшой обзор прохладительных летних напитков два самых летних и самых сезонных предложения — холодный кофе и холодный чай, больше известный как ice tea, а также коктейли на их основе.

Самый классический вариант — взбитый со льдом кофе — фраппе, такой подают в пицерии Scrocchiarella, правда, не черный, а с молоком. Там же подается холодный кофе со свежевыжатым апельсиновым соком. Еще одну классическую разновидность кофе – глясе (с мороженым) — можно заказать в Cheretto More. В ресторане Name холодный эспрессо готовят с молоком, сливками и ореховым сиропом. Там же подают кофейный лимонад с сиропом из лемонграсса, лимонным соком, маракуйей и базиликом. А также кофе Negroni на основе кофейного ликера с красным вермутом и цедрой апельсина. На мой взгляд, не самое очевидное сочетание, но тем, кто любит кофе с апельсиновым фрешем, наверняка этот твист понравится.

Еще три новых оригинальных кофейных коктейля можно найти в летней карте ресторана «Волна». Все они готовятся на основе кофе альтернативного холодного заваривания cold brew и миксуются с сиропом лаванды и вишневым соком, или же с мандариновым сиропом и тоником с бузиной, или, опять-таки, с неизбежным апельсиновым фрешем. Что касается ice tea, то в первозданном виде он почти не встречается московских ресторанах, только в твистах. Но об этом в следующий раз.