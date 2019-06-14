Главный судебный пристав Новосибирской области избавился от приставки ио

В Новосибирске заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Денис Фирстов представил сибирскому полпреду Сергею Меняйло и губернатору Андрею Травникову главного судебного пристава Новосибирской области 44-летнего Эдуарда Бабкова. Об этом сообщила пресс-службе ведомства. С декабря 2018 года Эдуард Бабков работал в должности главного судебного пристава региона с приставкой ио.

Тогда в отставку подал его предшественник Виталий Эрлер. В 2017 году сын Виталия Эрлера 24-летний Вадим Эрлер стал фигурантом уголовного дела о наркотиках. Железнодорожный райсуд Новосибирска признал Эрлера-младшего виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков) и назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, он был задержан с поличным, когда делал «закладки» с наркотиками.

Илья Николаев