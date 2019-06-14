Экс-директор ООО «Александровское» возместит ущерб РФ на 98 млн рублей

Кропоткинский городской суд Краснодарского края постановил взыскать с Владимира Писанова, экс-директора ООО «Александровское», компенсацию ущерба на сумму 98 млн руб., нанесенного его действиями Российской Федерации, сообщила прокуратура края. Ранее господин Писанов был осужден за уклонение от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как пояснили “Ъ-Юг” в прокуратуре Краснодарского края, ООО «Александровское» осуществляло деятельность по оптовой торговле зерновыми культурами в таможенном режиме экспорта и на внутреннем рынке России. Владимир Писанов, подавая налоговые декларации за 2011 год, умышленно включал необоснованные выплаты по НДС, в результате чего организация уклонилась от уплаты налогов. Взыскать неуплаченный налог с ООО «Александровское» не представляется возможным: деятельность организации прекращена в связи с завершением процедуры банкротства. В этой связи прокуратура обратилась в суд за возмещением ущерба, нанесенного Российской Федерации, из собственных средств Владимира Писанова, иск удовлетворен в полном объеме, уточнили в надзорном ведомстве.

Анна Перова, Краснодар