Права на достройку «Новинок Smart City» передали федеральному фонду защиты дольщиков

Арбитражный суд Нижегородской области передал права и обязанности по достройке ЖК «Новинки Smart City» федеральному фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, сперва достроить проблемный комплекс предполагалось с помощью региональной Дирекции по строительству, арбитражный суд уже признал организацию претендентом. О намерениях завершить строительство с помощью федерального застройщика стало известно в апреле, когда «Специальные проекты…» уже обратились с заявлением в суд.

В конце апреля правительство РФ согласовало дорожную карту по достройке ЖК «Новинки Smart City» «Специальными проектами…» за счет федерального бюджета. Согласно документу, решение о софинансировании строительства из региональной казны будет принято во втором квартале 2019 года, а в четвертом планируется приступить к строительству. При этом областная дирекция, как сообщали дольщикам, должна была выйти на объект еще в апреле 2019 года.

Напомним, строительство 25 домов первой очереди жилого комплекса «Новинки Smart City» банкротящееся ООО «Квартстрой Центр» обещало сдать в конце 2015 года. Сейчас в высокой степени готовности находятся только четыре дома, еще семь – на стадии котлована. В строительство вложились 1,9 тыс. граждан, в реестр обманутых дольщиков включены 1,55 тыс. из них. Дольщики неоднократно проводили акции протеста, сейчас они разбили палаточный лагерь вблизи недостроенных домов.

Подробнее о достройке комплекса – в материале “Ъ-Приволжье” «Дольщиков нанесли на карту».

Анастасия Еремина