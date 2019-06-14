14 июня, пятница
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Кемеровская ФАС оштрафовала подрядчика «мусорного» регоператора за сговор

Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало новокузнецкое ООО «Экоград» на 7,98 млн руб. за сговор на торгах по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, проведенных компанией «Экотек», регоператором ТКО по югу Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО «Экоград» и ООО «Зеленый город» устно договорились о поддержании цены на торгах. Как сообщается региональное управление ФАС, пока «Зеленый город» бездействовал во время проведения закупочной процедуры, вторая компания выиграла конкурс на максимально возможную сумму. В декабре 2018 года ведомство нашло нарушения в действиях обеих компаний. Кемеровское управление ФАС о оштрафовало, помимо самой компании, и виновное должностное лицо на 20 тыс. руб. Административное дело в отношении ООО «Зеленый город» сейчас рассматривается.

Нина Обелюнас


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тренды: на полку

Партнерские проекты

Профиль пользователя