Кемеровская ФАС оштрафовала подрядчика «мусорного» регоператора за сговор

Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало новокузнецкое ООО «Экоград» на 7,98 млн руб. за сговор на торгах по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, проведенных компанией «Экотек», регоператором ТКО по югу Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО «Экоград» и ООО «Зеленый город» устно договорились о поддержании цены на торгах. Как сообщается региональное управление ФАС, пока «Зеленый город» бездействовал во время проведения закупочной процедуры, вторая компания выиграла конкурс на максимально возможную сумму. В декабре 2018 года ведомство нашло нарушения в действиях обеих компаний. Кемеровское управление ФАС о оштрафовало, помимо самой компании, и виновное должностное лицо на 20 тыс. руб. Административное дело в отношении ООО «Зеленый город» сейчас рассматривается.

Нина Обелюнас