Первым замглавы екатеринбургской таможни назначен Сергей Баландин

Первым заместителем главы екатеринбургской таможни назначен Сергей Баландин, ранее занимавший должность главы Магнитогорского железнодорожного таможенного поста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Баландин работает в таможенных органах с 1997 года. С 2013 по 2016 год занимал должность первого замначальника таможни. С 2016 по 2019 год — начальник Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. Награжден медалями Федеральной таможенной службы (ФТС) «За усердие», «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», благодарностью и почетной грамотой ФТС России.