На очистку реки Сейм в Курской области намерены потратить 70 млн рублей

На «экологическую реабилитацию» реки Сейм в Курской области направят более 70 млн руб., сообщили в администрации региона. К указанным работам должно приступить ивановское ООО «Строительная компания «Евро Стиль». Как уточнили в департаменте экологической безопасности и природопользования области, запланирован комплекс мероприятий для улучшения состояния водного объекта и прилегающей территории. Работы должны начаться в районе деревни Звягинцево Курского района и завершиться в Курске, всего на протяжении 17 км. Река Сейм с притоками находится в Белгородской и Курской областях РФ, а также протекает по территории Черниговской и Сумской областей Украины. Длина реки, по разным данным, составляет около 700 км, ширина колеблется от 10 до 100 м, а средняя глубина – два-три метра. Общая площадь бассейна – 27,5 тыс. кв. км (из них порядка 20,3 тыс. кв. км - в Курской области).

О том, какой ущерб курским рекам наносят местные предприятия, в материале “Ъ-Черноземье” «Рыба канула в Псел».

Владимир Зоркий