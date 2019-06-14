Рита Ора, Эльза Хоск, Каролина Шойфеле и другие на благотворительном гала-ужине фонда «Обнаженные сердца»

В замке Коппе на берегу Женевского озера состоялся благотворительный гала-ужин «Таинственный сад» в поддержку международной некоммерческой организации, созданной Натальей Водяновой в 2004 году. За вечер удалось выручить €900 тыс., которые будут направлены на развитие программ фонда «Обнаженные сердца», поддерживающего детей с особенностями развития и их семьи. В родовом поместье Жермены де Сталь, где существовал знаменитый литературный кружок, среди гостей были: Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск, Петра Немкова, Каролина Шойфеле, Елена Рыболовлева, диджей Cassidy, певица POLINA и другие. Их ждал аукцион, который провел швейцарский аукционист и коллекционер искусства Симон де Пюри. С молотка ушли такие лоты, как встреча с Элтоном Джоном, эксклюзивные туфли, созданные в коллаборации Ren Caovilla и Chopard, общение с футболистом Неймаром, приключение в глэмпинг-лагере Mamont Camp в Карелии и другое.

Ведущей вечера, прошедшего при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard, выступила модель и филантроп Петра Немкова. В программе были классические музыкальные и танцевальные представления. Среди них — оркестр Иегуди Менухина, выступление восьмилетнего одаренного пианиста Елисея Мысина, арфиста Александра Болдачева и саксофонистки Вероники Кожухаровой.