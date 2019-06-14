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Уфа. Башкортостан

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На выборы в горсовет Уфы выдвинулась координатор штаба Алексея Навального

Уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала документы в горизбирком для участия в довыборах депутатов горсовета, которые пройдут 8 сентября. Она намерена баллотироваться по восьмому округу Ленинского района. Для регистрации кандидату надо набрать 250 подписей жителей округа.

По данным портала «ГАС-выборы», в этом округе также выдвинулся тренер спортшколы №3 имени М.Азаматова Александр Лисицын. Он идет самовыдвижением.

Выдвижение кандидатов продлится до 2 июля.

Ирина Самойлова


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