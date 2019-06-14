ДГТУ потратит 38 млн рублей на покупку мебели для студенческого общежития

В Ростове Донской государственный технический университет (ДГТУ) ищет поставщика мебели для студенческого общежития квартирного типа, следует из документов на портале госзакупок.

Университет планирует закупить 289 гарнитуров на сумму 38 млн руб. В состав одного гарнитура войдет кухонный угол с перегородкой-столешницей, навесной кухонный шкаф, обеденный стол, навесной шкаф навесной с зеркалом,три рабочих стола, три табурета, три стула, три шкафа для личных вещей, три навесные полки, три кровати, три пружинных матраса, три прикроватные тумбы и прихожая.

В стоимость Договора входит изготовление, доставка в общежитие, разгрузка и сборка силами поставщика, а также все необходимые налоги и сборы. Исполнителя контракта выберут 16 июля.

Дарья Голякова