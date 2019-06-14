Главой Копейска стал Андрей Фалейчик

Депутаты горсобрания проголосовали за избрание мэром Копейска Андрея Фалейчика, который исполнял обязанности главы города в течение трех месяцев. Его назначение на пост поддержали 24 депутата. Соперник господина Фалейчика, бывший заместитель мэра Чебаркуля Юрий Заневский не получил ни одного голоса, сообщил председатель копейского горсобрания Владимир Емельянов.

«Оба кандидата представляли свои программы социально-экономического развития Копейска. Вопросов было много задано, много критики прозвучало. Сильнее оказался Андрей Фалейчик. Он три месяца работает на посту и глубоко погружен в проблемы. Понятно, что ему дали аванс некий, он не копейчанин, но из копейчан, к сожалению, некого было выбрать. Мы договорились, что через 100 дней Андрей Фалейчик встретится с депутатами и расскажет о первых итогах работы. А в конце года с пристрастием выслушаем его отчет»,- рассказал «Ъ-Южный Урал» Владимир Емельянов.

Андрей Фалейчик пришел в администрацию Копейска с поста замминистра строительства региона. Он стал работать заместителем мэра округа по жилищно-коммунальным вопросам. После ухода с поста Владимира Можина в марте господин Фалейчик стал исполнять обязанности главы города.

На конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Копейска заявилось 10 человек. Конкурсная комиссия после собеседований с претендентами и презентаций их стратегий развития города допустила до депутатского голосования двоих – врио главы округа Андрея Фалейчика и заместителя мэра Чебаркуля Юрия Заневского.