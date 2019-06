Поцелуй на прощание

В рамках прощального турне «End Of The Road» («Конец пути») американская группа Kiss выступила на обновленном стадионе «Динамо». Несмотря на задержку начала шоу, поклонники в целом остались довольны. Рассказывает Борис Барабанов.

Тридцатитысячный стадион не был заполнен на сто процентов, но публики было достаточно, чтобы чувствовалось единение рокеров всех поколений перед лицом надвигающегося шоу Kiss. Группа опоздала. Виной тому был логистический форс-мажор, связанный с поздним прилетом частного самолета, который вез музыкантов из предыдущего пункта турне — Санкт-Петербурга.

До 21:30 публику в чаше стадиона «Динамо», который сейчас называется «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо"», развлекали подборкой рок-хитов из репертуара радиостанции Rock FM. Был хороший повод задуматься о том, какое место в этом пантеоне занимают участники американского квартета. Ясно, что не первое. Они и сами это понимают и непосредственно перед своим выходом на сцену включают на полную громкость «Rock And Roll» Led Zeppelin. Но когда падает черный занавес, становится ясно, что по визуальной части у Kiss мало конкурентов. Среди исполнителей тяжелой музыки — совсем мало.

В первую очередь приходит в голову Rammstein, но и здесь стоит иметь в виду, что если бы Kiss когда-то не придумали весь этот пир пиротехники, то не было бы и сегодняшних шоу Rammstein. А если бы Kiss не начали разрисовывать себе лица, то не было бы и масок Slipknot. Фактически это Kiss вместе с Элисом Купером и Дэвидом Боуи придумали, как сделать рок-концерт большим театрализованным зрелищем.

Установив все свои главные рекорды в 1970-х, Kiss создали для себя формулу шоу, которая практически не менялась на протяжении 40 с лишним лет, с небольшим перерывом на период, когда они выступали без масок. В этой формуле есть неизменное распределение ролей: вокалист и гитарист Пол Стэнли — Звездное Дитя, бас-гитарист Джин Симмонс — Демон, барабанщик (сейчас Эрик Сингер) — Человек-кот и второй гитарист (сейчас Томми Тейер) — Космический Человек. Есть длинный окровавленный язык Джина Симмонса, есть пламя, которое он изрыгает, есть песня «Beth», которую на бис исполняет, сидя за роялем, барабанщик группы. Есть высокие каблуки, светящиеся платформы и полеты на цирковых лонжах. И очень много огня.

Большую часть сет-листа сегодня составляют песни с альбомов «Kiss» (1974) и «Destroyer» (1976), с альбома «Creatures Of The Night» (1982) звучат всего две песни, а с остальных — по одной. Это справедливо по отношению ко всем поколениям фанатов Kiss. Потому что в новом веке Kiss предпочитали вовсе не обращать внимания на свои поздние альбомы и играть по преимуществу номера, зафиксированные на легендарных концертных дисках «Alive!» (1975) и «Alive II» (1977).

В ходе прощального турне группа вспомнила о фанатах, чья молодость пришлась на период выступлений без масок (1983–1995), позаботилась о тех, кто любит легкие песенки вроде «Crazy Crazy Nights», и о тех, кто ценит тяжелую поступь поздних альбомов. За 45-летнюю историю Kiss сочинили столько хитов, что у них нет необходимости приберегать самое сладкое на финал, и уже в самом начале концерта в Москве звучали «Detroit Rock City», «Shout It Out Loud» и «Deuce». Вряд ли это было сделано намеренно, но в первом блоке песен Kiss также сыграли подряд два произведения, чье сходство с хитами двух отечественных групп в свое время обсуждали очень горячо. Это были «I Love It Loud», на которую похож по структуре хит «Парка Горького» «Bang», и «Heaven’s On Fire» — вероятный источник вдохновения для «Мама, давай!» группы «Рондо».

В финальной части шоу Kiss сыграли нагруженный гитарами диско-хит «I Was Made For Loving You». Сыграли чрезвычайно громко, но этого от них и ждали — и ожидания они со славой оправдывали весь концерт. По окончании турне группа в теории должна уйти на покой, но двое лидеров наверняка останутся на виду. Пол Стэнли только что выпустил книгу мемуаров и продолжит заниматься живописью. А Джин Симмонс будет выпускать новые сольные записи и, по сложившейся традиции, генерировать бизнес-идеи вокруг успешного бренда. В конце концов, Kiss — это прежде всего гениальный бизнес-проект, а уже потом песни и пиротехника.