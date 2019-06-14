На Орловщине планируют возродить глазуновские яблоневые сады

В ближайшие два года ООО «Глазуновские сады» намерено посадить 40 га «суперинтенсивного» яблоневого сада в деревне Богомоловка Глазуновского района Орловской области. Об этом стало известно после встречи губернатора Андрея Клычкова с генеральным директором компании Игорем Анциферовым. По сообщению облправительства, предприятию принадлежат 288,2 га земель сельскохозяйственного назначения и 199 га старых яблоневых садов, «подлежащих выкорчевыванию». С 2017 года компания начала готовиться к посадке плодового сада интенсивного типа, а весной 2018-го провела посадку части первой очереди плодового сада суперинтенсивного типа - на 4 га было высажено 16,5 тыс. саженцев яблони сорта «Джонаголд». Как отметили в облправительстве, для снижения затрат на закладку сада в этом году компания наметила территорию для собственного питомника площадью 1,2 га. В нынешнем году запланирована посадка еще 20 га сада из первой очереди, еще 20 га второй очереди предполагается посадить в 2020 году. В перспективе на площадке может расположиться фруктохранилище. Господин Клычков назвал орловские яблоки «брендом региона», отметив, что «в последние годы садоводство начало возрождаться». Игорь Анциферов не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Глазуновские сады» было зарегистрировано в одноименном районе летом 2016 года для выращивания плодово-ягодных культур. Учредители компании – Майя Ештокина (10%) и местный предприниматель Игорь Филоненко. По итогам 2017 года выручка компании составила 552 тыс. руб. при нулевой прибыли. По сообщениям местных СМИ, еще десять лет назад общая площадь глазуновских яблоневых садов и ягодников достигала 1,5 тыс. га, на которых работали три хозяйства - «Тагино», «Глазуновский» и «Вторая пятилетка». Затем в компаниях началась смена собственников, а активы потеряли свою привлекательность.

О том, как воронежская плодово-ягодная компания судилась со страховщиками за 204 млн рублей, в материале “Ъ-Черноземье” «У воронежских яблок рухнула “Опора”».

Андрей Цветков