Руководитель загса пойдет под суд за регистрацию фиктивного брака

Кузбасская прокуратура направила в суд дело в отношении руководителя загса города Таштагола, которая обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как указывается в материалах следствия, летом 2017 года глава загса по просьбе своей знакомой зарегистрировала брак без участия в церемонии жениха. Тот находился в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. Вскоре он умер.

При рассмотрении дела о стрельбе вдова потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью супруга, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. руб. В отношении главы загса следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Илья Николаев