Brioni подтверждают свое первенство в мире мужского костюма

В переводе с итальянского языка название нового костюма Primo означает «первый». Глядя на 32-летнего актера Арми Хаммера («Зови меня своим именем», «Социальная сеть»), облаченного в Primo, в главенстве бренда на арене мужского тэйлоринга сомневаться не приходится. В новой модели силуэта slim-fit сочетаются современный подход и фирменное мастерство, присущее искусным портным, лучшая ткань и отделка. Захватывающие фотографии американского актера в костюме Primo сделал фотограф Грегори Харрис, ответственный и за весенне-летнюю рекламную черно-белую кампанию бренда.

Костюм Primo можно приобрести в бутиках Brioni по всему миру и на сайте brioni.com.