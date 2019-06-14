Курганская область за два года поднялась в национальном рейтинге инвестклимата на 24 строки

Курганская область за последние два года поднялась на 24 строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом сообщила директор департамента экономического развития региона Светлана Афанасьева на пресс-конференции. По итогам 2018 года, Курганская область оказалась на 58-м месте, два года назад она занимала 82-ю строчку.

По словам Светланы Афанасьевой, почти на девять баллов вырос «Интегральный рейтинг» региона, который оценивается по направлениям, связанным с работой по сопровождению инвесторов, качеству инвестпортала и совершенствованию инвестиционного законодательства.

«Но у нас куда более амбициозные планы и для этого предстоит многое сделать»,– сообщила директор департамента.