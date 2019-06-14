Подозреваемые в убийстве студента из Чада получили по 24 года лишения свободы

Роман Халилов и Руслан Халилов, обвиняемые в убийстве студента из Чада Махджуба Тиджани и в нескольких эпизодах нападения на почве межнациональной ненависти, получили наказание в виде 24,5 годам и 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» из зала суда.

Ростислава Малахова оправдали по трем эпизодам обвинения — суд установил, что он не участвовал в деятельности нацистской группировки Романа Халилова. При этом господин Малахов получил три года лишения свободы за публикацию в соцсетях призывов к экстремизму. Четвертому подозреваемому Аделю Аскарову, которого присяжные признали заслуживающим снисхождения, суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение экстремистских материалов и участие в группировке. При этом судом установлено, что господин Аскаров не участвовал в нападениях и убийстве студента из Чада.

Напомним, тело Махджуба Тиджани нашли 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя. По версии следствия, студент КФУ из Чада был убит на почве межрасовой ненависти. Процесс в Верховном суде Татарстана начался в декабре 2018 года.

“Ъ-Казань”