Продажи машин в Краснодарском крае сократились на 16%

В мае текущего года продажи новых легковых машин на Кубани упали на 16%. Согласно данным исследования «Автостат Инфо», Краснодарский край находится на седьмой строчке рейтинга по количеству проданных автомобилей среди других субъектов Федерации. В регионе в мае было продано 3817 новых авто против 4543 машины, проданных в мае 2018 года.

В целом на рынке российских авто продажи снизились на 17% к маю 2018 года. Больше всего новых легковых автомобилей было продано в мае в Москве (16,6 тыс.), но и в столице продажи упали на 14% к прошлогоднему результату. Второе место занимает Московская область (10,7 тыс. авто, -8,3%), третье - Санкт-Петербург (5,8 тыс. машин, -31,2%). Татарстан в мае занял четвертое место по объему сбыта легковых машин в России (4,7 тыс. авто, -22,2%), Башкортостан – пятое (4 тыс. авто, -21%), Свердловская область – шестое (3,9 тыс. авто, -16%).

Замыкают ТОП-10 Самарская (3,8 авто, -20,6%), Челябинской (3,3 авто, -15,1%) и Нижегородская (2,6 тыс. авто, -22,4%) области.

Василий Хитрых