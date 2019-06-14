Радий Хабиров на «Digital в Курултае»:

14 июня в Госсобрании-Курултае республики федеральные спикеры, блогеры и чиновники встретились, чтобы поговорить о цифровой революции.

Сегодня в пятницу, 14 июня, в столице Башкирии прошла конференция «Digital в Курултае». Главной темой встречи стала «Цифровая революция в бизнесе, политике и медиа». Началась конференция с большой панельной дискуссии, в которой приняли участие федеральные спикеры: Валерий Федоров (ВЦИОМ, Москва), Петр Лидов (агентство "Россия сегодня", Москва), Герман Клименко (MediaMetrics, Москва), Виталий Шкляров, (политолог, Вашингтон), Олег Бармин (Agenda Media, Москва), Анастасия Гусенцова (ПАО "Сбербанк", Москва), Роман Карманов (ИД "Комсомольская правда", Москва), Ростислав Мурзагулов (АО "Башинформ", Уфа) и многие другие. Также участником дискуссии стал врио главы республики Радий Хабиров.

- Сводить все к тому, что смыслы создаются в соцсетях, нельзя. Это всего лишь один сегмент. Я вообще государственник, и меня сложно переубедить. В отношении социальных сетей... Я в вас вижу партнеров. Социальные сети являются для нас мерилом правильности наших действий. Во что я верю? Интернет – это взбаламученная вода. Пройдет время, и это будет эффективный инструмент, где каждый найдет то, что ему нужно. Нам нужно спокойно ждать и аккуратно регулировать процессы.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что «диджитализация – это для всех», Анастасия Гусенцова согласилась с этим, выразив мнение о подвижности и изменяемости общества.

После панельной дискуссии программа продолжилась в Большом и Малом зале Госсобрания-Курултая. Для тех, кто не смог принять участие в конференции, БСТ организовали прямую трансляцию. Она доступна по ссылке: https://vk.com/event181997899?w=wall-27097047_108803

Конференция «Digital в Курултае» стала продолжением первых двух образовательных конференций Digital Курултай, которые ранее проводились на горнолыжном курорте Банное. Мероприятие совмещало в себе лекции, нетворкинг и отдых. В этом году впервые событие перенести в черту Уфы, выбрав площадкой само здание Госсобрания-Курултая республики. Генеральный партнер «Digital в Курултае» - ПАО «Сбербанак».