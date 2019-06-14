«Газпром» снизил цену на продажу акций банкротного «Спецгазавтотранса» из Удмуртии в два раза

Совет директоров ПАО «Газпром» в два раза снизил начальную цену на 51% акций «Газпром спецгазавтотранс» из Удмуртии. Стоимость актива составляет 1,073 млрд руб., сообщает «Интерфакс». В 2015 году его пытались продать со стартовой ценой в 2,018 млрд руб.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии признал «Спецгазавтотранс» банкротом и ввел процедуру наблюдения в ноябре 2018 года. Согласно последним данным, чистый убыток предприятия по итогам прошлого года составил 1,047 млрд руб. Это в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. 16 апреля ПАО «Газпром» заключило договор с единственным поставщиком о оценке рыночной стоимости акций «Спецгазавтортанса». Цена контракта составила 900 тыс. руб.