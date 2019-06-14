Город отдает территории В надежде на их развитие

Улица Черниговская и Шуваловская промзона переходят в собственность Нижегородской области.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева сообщила, что горадминистрация готовится к передаче улицы Черниговской и Шуваловской промзоны в собственность Нижегородской области. Областные власти намерены развивать эти территории.

По словам первой замглавы администрации города Наталии Казачкова инвестор, уже владеющий земельным участком на улице Черниговской земельный участок планирует присоединить территории для проведения комплексного благоустройства набережной Оки от Ромодановского вокзала до Мызинского моста.