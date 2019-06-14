Количество ДТП на магистрали СКЖД уменьшилось на 21%

В январе-мае этого года на Северо-Кавказской железнодорожной магистрали произошло на 21% ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД. В этом году зафиксировано 11 таких происшествий.

В результате ДТП за первые пять месяцев 2019 года два человека погибли и семь получили травмы различной степени тяжести.

Для профилактики происшествий на железной дороге в этом году провели более 130 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при переезде через железную дорогу, в ходе которых зафиксировали 165 нарушений.

Дарья Голякова