В Гулькевичах местный житель сообщил о готовящемся теракте в доме культуры

В городе Гулькевичах Краснодарского края сотрудники регионального УФСБ задержали мужчины за заведомо ложный донос о готовящемся акте терроризма. Как подтвердили в ведомстве, злоумышленник позвонил в местный дом культуры и сообщил об угрозе.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции установили личность и задержали 63-летнего местного жителя. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают от трех до пяти лет лишения свободы.

Василий Хитрых