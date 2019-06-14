В отношении собственника крупного ТРЦ «Лайнер» в Югорске введена процедура банкротства

Арбитражный суд ХМАО ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Лайнер Инвест» — собственника крупного ТРЦ «Лайнер» в Югорске. Заявление о банкротстве компании (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”) подал ее директор и совладелец Сергей Бондарчук в январе 2019 года. В документе указано, что «организация не в состоянии выполнять обязательства перед кредиторами». В частности, в декабре 2018 года компания не смогла внести ежемесячный платеж на сумму в более 7,4 млн руб. по кредитному договору в Сбербанке.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка уточнили, что общая сумма кредита составляет 740 млн руб., из которых около 530 млн руб. — тело кредита, остальная часть составляет проценты. По соглашению между кредитной организацией и ООО «Лайнер Инвест», земельный участок площадью 33 тыс. кв. м, на котором расположено здание ТЦ, находится в залоге по кредиту Сбербанка до 2023 года.

В Сбербанке отметили, что «рассчитывают на полное погашение кредита в случае введения процедуры конкурсного производства в отношении организации». В банке сообщили, что выступают за продолжение функционирования ТЦ вне зависимости от банкротства должника. Но добавили, что «возможная реализация центра в процедуре банкротства предполагает продажу здания со всеми инженерными коммуникациями и правами аренды земли».

Получить оперативный комментарий от собственников ТРЦ не удалось — они не ответили на запрос.

Господин Бондарчук был совладельцем ООО «Проектно-строительная компания “Вторма”», в котором он имел 50% долей. В 2007 году компания получила контракт на строительство спортивного комплекса в Югорске стоимостью 1 млрд руб. Достроить объект не удалось из-за заявления господина Бондарчука о банкротстве компании, которое он подал в 2010 году (в августе 2014 года ООО было ликвидировано). В итоге ФОК площадью 18 тыс. кв. м и вместимостью 390 человек заработал только в марте 2019 года, сообщили в правительстве ХМАО.

Дарья Соколова