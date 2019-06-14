Море без роуминга

Телеком-операторы ожидают роста нагрузки на сети на черноморском побережье

Краснодарскому краю не на что жаловаться в части туристического потока — с каждым годом он только растет. Опасения по поводу открытия Турции (сейчас уже не все даже помнят, почему ее «закрывали) и развития Крыма не подтвердились — если и есть какой-то отток российских туристов на территории конкурирующих курортов, то он небольшой и полностью компенсируется увеличением интереса к Кубани. С 2014 по 2018 годы турпоток в край увеличился на треть. В 2018 году он составил более 17 млн человек и от сезона 2019-го в регионе ожидают как минимум такого же результата.

Конечно, каждый год принимать число людей, втрое превышающее население края, непросто - не говоря уже о колоссальной нагрузке на инфраструктуру. При этом и увеличивать стоимость услуг чревато — есть риск отпугнуть часть людей, которые привыкли отдыхать бюджетно. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, «сейчас туристы в прямом смысле слова «взвешивают» соотношение качества отдыха и суммы, которую требуется за него выложить». Тем более, что Кубань и так находится на третьем месте в стране по средней стоимости оплаты жилья во время туристической поездки (около 20 тыс. руб. за время отпуска).

Помимо аренды жилья, а также трат на еду и экскурсии, раньше ощутимой статьей расходов во время отпуска был роуминг внутри страны. Поскольку в среднем туристы проводят на черноморском побережье 11 дней, использование услуг телекома, порой, выливалось в серьезные суммы. Сейчас роуминг внутри страны фактически перестал существовать. Например, оператор Tele2, который активно осваивает побережье, отменил внутрисетевой и национальный роуминг еще в августе прошлого года, и, путешествуя по России, абоненты платят за услуги также, как и в домашнем регионе. Впрочем, на самом деле этот процесс начался еще раньше. Как пояснили в компании, на линейке «Мой Tele2» роуминг перестал существовать еще в апреле 2018 года. Сложнее ситуация пока обстоит с Крымом, однако и там операторы постепенно приближаются к цели по ликвидации роуминга — начиная с 31 мая для абонентов Tele2, приезжающих в Севастополь и Крым, входящие звонки уже стали бесплатными.

Обратная сторона растущего спроса на черноморское побережье — постоянное увеличение нагрузки на всю инфраструктуру. Пляжей уже не хватает, их приходится постоянно продлевать, номерной фонд гостиниц — расширять, а также строить новые инженерные сети, чтобы водо- и электроснабжение оставались на должном уровне. Эту нагрузку в полной мере ощущают на себе и сети мобильные. Зависимость прямая — чем больше людей приезжает на побережье, тем больше интернет-трафика потребляется. Ликвидация роуминга в этом смысле добавила работы операторам, так как, по сути, для абонентов были сняты финансовые ограничения. Причем это касается как голосовых звонков, так и «тяжелого» интернет-трафика, включая просмотр видео с телефона и многое другое. В связи с этим можно ожидать очень существенное увеличение нагрузки на сети в летний сезон 2019 года и далее.

По словам технического директора краснодарского филиала Tele2 Михаила Шелкова, оператор это предвидел, и уже провел большую работу по улучшению сети на черноморском побережье. А именно: в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Адлерском, Лазаревском, Темрюкском, Туапсинском, Хостинском районах – и горном кластере Большого Сочи. То есть, там, где люди больше всего пользуются мобильной связью и интернетом. Благодаря этому число базовых станций с поддержкой 4G в регионе выросло на 10%. В числе прочего улучшенное покрытие охватит отели Radisson Blu Resort & Congress Centre, Hyatt Regency Sochi, Golden Hills, «Азимут», «Камелия», санатории «Беларусь», оздоровительный комплекс «Дагомыс», всероссийский детский центр «Орленок», а также сочинский ТРЦ «МореМолл».

А уже имеющаяся телеком-инфраструктура была оптимизирована и настроена с учетом возросших нагрузок. Михаил Шелков подчеркнул, что все это коснулась не только побережья, но и горного кластера, который, несмотря на окончание горнолыжного сезона, также остается популярным туристическим местом.

Таким образом, лето без роуминга должно пройти в Краснодарском крае довольно гладко — несмотря на возросший трафик, почувствовать просадок в сети туристы не должны.