Россельхозбанк добился продажи имущества воронежского маслозавода

Арбитражный суд Воронежской области приостановил исполнения конкурсным управляющим Мариной Осиповой завода растительных масел (ЗРМ) «Эртильский» решения собрания кредиторов, которые настаивали на оспаривании сделок завода с Россельхозбанком (РСХБ). Об этом сообщает DeFacto со ссылкой на судебную документацию. С заявлением о введении обеспечительных мер обратился банк, являющийся основным кредитором «Эртильского». По мнению представителей РСХБ, рассмотрение заявлений может привести к затягиванию процедуры банкротства и возникновению необоснованных расходов. Находящиеся в залоге у банка активы уже выставлялись на торги с начальной ценой 2,3 млрд руб. Напомним, ЗРМ «Эртильский» был признан банкротом в марте 2018 года. Совладелец и руководитель завода Салих Конаков также был признан банкротом. Кроме того, бизнесмен в феврале 2019 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество с налогами и незаконное получение кредитов в Россельхозбанке. При этом Салих Конаков погасил 17,9 млн руб. ущерба, а прокуратура была согласна на условное наказание.

О том, кто сейчас работает на маслозаводе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Благо" загружает "Эртильский"».

Владимир Зоркий