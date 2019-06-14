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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россельхозбанк добился продажи имущества воронежского маслозавода

Арбитражный суд Воронежской области приостановил исполнения конкурсным управляющим Мариной Осиповой завода растительных масел (ЗРМ) «Эртильский» решения собрания кредиторов, которые настаивали на оспаривании сделок завода с Россельхозбанком (РСХБ). Об этом сообщает DeFacto со ссылкой на судебную документацию. С заявлением о введении обеспечительных мер обратился банк, являющийся основным кредитором «Эртильского». По мнению представителей РСХБ, рассмотрение заявлений может привести к затягиванию процедуры банкротства и возникновению необоснованных расходов. Находящиеся в залоге у банка активы уже выставлялись на торги с начальной ценой 2,3 млрд руб. Напомним, ЗРМ «Эртильский» был признан банкротом в марте 2018 года. Совладелец и руководитель завода Салих Конаков также был признан банкротом. Кроме того, бизнесмен в феврале 2019 года был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество с налогами и незаконное получение кредитов в Россельхозбанке. При этом Салих Конаков погасил 17,9 млн руб. ущерба, а прокуратура была согласна на условное наказание.

О том, кто сейчас работает на маслозаводе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Благо" загружает "Эртильский"».

Владимир Зоркий


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