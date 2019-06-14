СКР проводит проверку после отравления двух сотрудниц «Водоканала»

В Екатеринбурге две сотрудницы насосной станции МУП «Водоканал» отравились неизвестным веществом. Инцидент произошел 14 июня в производственном цехе на улице Гагарина. Следственное управление СКР по Свердловской области организовала доследственную проверку. По предварительным данным, отравление вызвано веществом, применяемом в производственном цикле. «Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе доследственной проверки»,— сообщили в ведомстве. Обе пострадавшие находятся в реанимации.

Сегодня в местных СМИ появилась версия, что женщины отравились хлором. В «Водоканале» эту информацию опровергли. «На насосных станциях не используется хлор, там применяется гипохлорид натрия. Это реагент с низким содержанием активного хлора»,— подчеркнули в пресс-службе. Там добавили, что сегодня утром специалисты отобрали пробы воздуха внутри станции и снаружи. «Присутствия или остаточных следов присутствия вредных веществ не обнаружено. Во всех производственных помещениях предприятия всегда предпринимаются все необходимые меры безопасности, у сотрудников есть индивидуальные средства защиты. Они регулярно проходят обучения и тренировки по безопасности»,— сообщили в «Водоканале». Обстоятельства случившегося выясняет рабочая комиссия.